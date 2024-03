A tu per tu coi calciatori giallorossi: conosciamo Asier Izquierdo Hernandez

TERMOLI. Continua il nostro viaggio per conoscere meglio i giovani calciatori che, quest’anno, vestono la maglia giallorossa del Termoli Calcio 1920.

Oggi è la volta di un giovanissimo, appena 19 anni, terzino destro, spagnolo di Tenerife, figlio unico che, 5 anni fa, praticamente bambino prese una decisione che, se fondamentalmente non sei già maturo a quella età, non potresti fare a cuor leggero, lasciare gli affetti più cari, cambiare radicalmente vita, fare sacrifici enormi senza avere la certezza che tutte queste cose verranno ripagate in futuro.

Una scelta di persone caratterialmente forte ed è proprio così Asier Izquierdo Hernandez, originario di un posto davvero splendido e affascinante come Tenerife, Hernandez quando arrivò in Italia, approdò nella Fiorentina, poi militò nell’Empoli, due squadre da dove escono futuri campioncini.

Asier ha scelto Termoli, quando gli hanno prospettato un trasferimento, per il mare che gli ricorda Tenerife. La città è di suo gradimento, gli piace molto la gente, il cibo. L’unico “difetto” in una città di mare è che non mangia pesce lui si dice carnivoro.

Il ragazzo under ambisce a mettersi in mostra ed è molto considerato dal mister. Nel calcio la pazienza a volte paga e chissà caro Asier che molto presto arrivi il tuo tanto atteso momento questo è il nostro augurio per te che sei anche un bravissimo ed educato ragazzo.