Giornata giallorossa allo stadio Cannarsa: a Termoli arriva la Sambenedettese

Termoli 1920-Sambenedettese: la conferenza stampa del mister Massimo Carnevale

TERMOLI. Al netto dei divieti imposti per motivi di ordine pubblico, riflettori puntati su una delle sfide più prestigiose della serie D, il Termoli calcio 1920 ospita allo stadio Cannarsa, alle 14.30, la Sambenedettese.

Si tratta di un vero e proprio esame di stato, esame che se verrà superato sarà un ulteriore ticket che verrà obliterato verso una salvezza meritata.

La cura di mister Massimo Carnevale ha prodotto gioco, crea occasioni e difficilmente viene sorpresa in difesa, dovrebbe imparare solo a concretizzare di più quanto fa fino all’area di rigore.

Anche domenica scorsa, nella tana dei lupi marsicani di Avezzano, almeno quattro le opportunità per centrare il bersaglio, purtroppo sciupate banalmente, prestazione che ha fruttato un punto in trasferta pur senza Burzio ed Esposito.

Per un giorno anche i tifosi del Campobasso spereranno in uno sgambetto giallorosso alla Samb, che sa di giocarsi le ultime possibilità davvero ridotte al lumicino.

Un eventuale altro passo falso darebbe via libera al Campobasso.

Il Termoli dal canto suo contro le big del campionato ha sempre disputato ottime partite e le sensazioni sono buone anche per oggi, la squadra ha lavorato bene tutta la settimana e sono stati recuperati appieno Esposito e Burzio.

Grande tifo al Cannarsa che per l’occasione sarà Giornata Giallorossa, si specifica che in base a quanto scaturito dal tavolo tecnico, al botteghino e in prevendita non è consentita la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Ascoli Piceno. (Per i tifosi della Sambenedettese sono stati messi in vendita a San Benedetto del Tronto 115 biglietti “Curva Ospiti” oltre a 100 biglietti “Tribuna”) Pertanto al momento dell’acquisto del Ticket sarà necessario esibire un documento di identità. Domenica è di vitale importanza l’apporto del 12 °uomo in campo, forza giallorossi una vittoria domenica spalancherebbe portoni solo impensabili alcuni mesi fa.

La Sambenedettese targata Alessandrini si appresta a fare il suo debutto in panchina proprio a Termoli, una partita come afferma sulle pagine della Gazzetta Rossoblù, ricca di insidie dopo l’ennesima delusione scaturita dal pareggio sette giorni fa in campionato allo stadio della Riviera contro il Real Monterotondo, dunque una trasferta complicata per Sirri &C che dovranno vedersela con una delle squadre più in forma del campionato, anche se la squadra molisana è in piena zona salvezza e lotta per i play-out, ma i numeri fatti registrare tra gennaio e marzo sono estremamente positivi: 2 sole sconfitte da inizio anno, 3 successi consecutivi con zero gol subiti nelle ultime 3 sfide casalinghe, lo stadio Cannarsa dicono da San Benedetto, difficile da espugnare, anche se per i rossoblù la vittoria è l’unico obiettivo che conta.

Galleria fotografica