Il Termoli ci prova ma la Samb va sotto, pareggia ed espugna il Cannarsa 2-1

TERMOLI. Non arriva il miracolo del Termoli calcio 1920 allo stadio Cannarsa contro la corazzata Sambenedettese. Giallorossi che non sfigurano e vanno anche in vantaggio, con gol su punizione del sempre prezioso Burzio, al 47", due minuti dopo l'intervallo, col primo tempo che si era chiuso sullo 0-0.

Purtroppo, nel giro di pochi minuti, dal 66esimo al 74esimo, la blasonata formazione marchigiana, che tenta una disperata rimonta sul Campobasso nel girone F della serie D, segna due volte, riportandosi in pareggio con Martinelli e quindi con Sinigagliesi sigla la vittoria in trasferta.