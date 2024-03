Scopriamo i giocatori del Termoli calcio 1920: Kilian Hernandez

RWEMOLI. Questa settimana conosciamo meglio un giovane attaccante del Termoli Calcio 1920. Perez Kilian Hernandez, spagnolo classe 2000, 179 cm di altezza.

Secondo di due figli, ha una sorella. Gioca a pallone da piccolino ed ha iniziato con le squadre giovanili de Las Palmas, poi è venuto a cercare nuove avventure calcistiche in Italia.

Dal Vastogirardi arriva a Termoli a inizio di stagione. Ironia della sorte, il Vastogirardi è la squadra che andrà ad incontrare in questo weekend e chissà che proprio lui non debba segnare la sorte dei suoi ex compagni.

Lui è un’ala sinistra di ruolo velocissimo e tecnicamente dotato. È talmente veloce che, a volte, corre più veloce della palla stessa.

Il suo rendimento è costante e le difese avversarie per mettergli un argine debbono adottare ogni tipo di strategie lecite e spesso illecite per la sua prorompente velocità e tecnica. In squadra c’è un altro Hernandez, anche lui spagnolo, che abbiamo intervistato la settimana scorsa Asier, i due non sono parenti ma vicini di casa, visto che Asier è di Tenerife.