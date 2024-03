Derby della salvezza a Vastogirardi, il Termoli calcio non può permettersi più passi falsi

Termoli calcio 1920 in trasferta a Vastogirardi: la conferenza di mister Massimo Carnevale

TERMOLI. Il riscatto posta Sambenedettese ha il sapore di un derby, quello col Vastogirardi, alla stagione più complicata da quando è in serie D. Se i giallorossi inseguono la salvezza diretta, per gli altomolisani anche i playout potrebbero diventare un miraggio se non invertiranno una rotta che si è fatta davvero pericolosa.

Domenica di vitale importanza in chiave salvezza al Di Tella di Vastogirardi contro la locale squadra che più del Termoli si giocherà le ultime chance di salvezza proprio contro i giallorossi.

Questa settimana mister Carnevale ha incentrato tutti gli allenamenti verso questa partita chiave, la rifinitura si è tenuta sul sintetico di via Biferno, sotto lo sguardo attento del patron Flaviano Montaquila, che ha voluto seguire l’allenamento prima di caricare la squadra in vista della partita di oggi.

Massima concentrazione sul rettangolo verde e massima consapevolezza della posta in palio.

Ieri abbiamo incontrato Kilian Hernandez che a Vastogirardi ha giocato prima di approdare a Termoli e lui questa partita la sente molto non solo per i motivi che ha la sua squadra, ma anche perché sa che avrà tutti gli occhi dei tifosi avversari e non solo addosso e che certamente riceverà più di un‘attenzione dai suoi ex compagni.

Inutile nasconderlo passi la sconfitta con la Sambenedettese che nell’ordine delle cose ci può anche stare, ma quella con Il Vastogirardi è una partita campale, chi ne uscirà sconfitto riceverà quasi un colpo di grazia, i punti in palio sono pesantissimi e valgono il doppio se non il triplo.

Galleria fotografica