Campionati studenteschi di calcio a 5: San Martino vince la fase distrettuale, Montenero al secondo posto

MONTENERO DI BISACCIA. Si è svolta ieri, lunedì 18 marzo, la fase distrettuale dei campionati maschili studenteschi di calcio a 5, categoria cadetti. In palio l’accesso alle fasi regionali, che si terranno dal 6 al 10 maggio con la consueta festa dello sport regionale, a sfidarsi le scuole medie di Montenero di Bisaccia, di San Martino in Pensilis, di Guglionesi e Trivento.

Pronti via e i ragazzi di San Martino mettono in chiaro le cose: per la vittoria finale saremo la squadra da battere! Il montenero, perde la bussola e si arrende per 1-5 tra le mura di casa. A seguire Trivento batte Guglionesi per poi venire a sua volta sconfitto nettamente da San Martino, sempre più proiettata alla vittoria finale, che maturerà in virtù della goleada rifilata ai ragazzi di Guglionesi.

C’è ancora un secondo posto da assegnare però, e saranno proprio i padroni di casa di Montenero a portarselo a casa trovando energia e entusiasmo dopo l’inizio difficile e imponendosi nettamente sulle restanti due squadre!

Al termine delle partite la premiazione con la partecipazione dell’assessore allo sport di Montenero di Bisaccia, Claudio Spinozzi.

Da segnalare il momento di condivisione con il rinfresco organizzato dal comune di Montenero di Bisaccia e offerto a tutti i ragazzi partecipanti per recuperare le energie spese e socializzare all’insegna dello sport.

Galleria fotografica