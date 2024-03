Termoli calcio chiamato alla vittoria, ma il Notaresco è un osso duro

Termoli calcio 1920-Notaresco: conferenza del mister giallorosso Carnevale

TERMOLI. Due punti nelle ultime tre gare sono un ruolino di marcia poco consono alla rincorsa della salvezza diretta, per questo il Termoli calcio 1920 deve assolutamente conquistare oggi l’intera posta in palio, ma l’avversario non è per nulla semplice.

Il Notaresco in questo campionato sembra davvero averci preso gusto e andando a vincere a San Benedetto domenica scorsa guarda ai play-off.

Occorre non replicare l’ultima mezz’ora casalinga con la Sambenedettese, gli abruzzesi sono tosti.

Nel girone di andata, in trasferta, proprio il match col Notaresco è stata la gara d’esordio del mister Massimo Carnevale, che marcò il primo punto della sua gestione. Ma oggi si chiede di più alla squadra.