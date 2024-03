Un gol per tempo al Notaresco e il Termoli 1920 "virtualmente" entra in zona salvezza

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 torna alla vittoria dopo due pareggi e una sconfitta e coi tre punti ottenuti nella limpida prestazione maturata questo pomeriggio contro un osso duro come il Notaresco per la prima volta esce fuori dalla tagliola dei play-out, chiaramente come posizione progressiva.

Match che si conclude 2-0, grazie alle reti degli ormai habitué Hernandez e Burzio, tra primo e secondo tempo, ma il risultato poteva essere ancora più rotondo. Hernandez di testa al 30' del primo tempo, e Burzio al 57'.

Tre punti che permettono di scalare la graduatoria del Girone F della serie D, anche se occorrerà non cedere di un millimetro per inseguire la salvezza diretta.

A confortare particolarmente i tifosi accorsi allo stadio è stata proprio la sicurezza della manovra espressa, coi meccanismi di gioco oliati al punto giusto secondo le trame disegnate dal mister Massimo Carnevale, nel back to back del suo incarico, avendo debuttato proprio contro la stessa formazione nell'autunno scorso.

Galleria fotografica