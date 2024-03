Torneo delle Regioni, il Molise pareggia contro la Liguria

MOLISE. Secondo pareggio per la formazione di Maestripieri contro il CR Liguria.

Prossimo e importante appuntamento domani, lunedì 25 marzo, contro il CPA Trento.

MOLISE: 2 Mazzarella, Valentino, Ianniello (K), Maraucci, Giannini, Rao (Bellomo 32’ st), Magri (Porfilio 7’ st), Ndiaye, Ercolano (VK), Magnocavallo, Mazzarella (Ferrara 7’ st) A disp: Tipurlea, Parisi, Bellomo, Musella, Rossetti, Porfilio, Armenti, Colato, Ferrara. All. Marco Mestripieri

LIGURIA: 2 Haderbache, Bonanni, Galloro, Graziani, Latini, Lingua, Macelloni, Piccardo, Pozzi, Todaro, Trucchi. A disp: Piazzi, Asteggiante, Caffi, Carnemolla, Castelli, Chiallone, Costa, Diamanti, Pellicciari. All. Giuseppe Chiappucci

Arbitro: Roghetti Francesco sez. di Genova I Ass.: Galletti Giovanni sez. di Genova II Ass: Foccillo Leonardo sez. di Genova

Marcatori: Totaro 12’pt (L); Ercolano 10 e 15’ st (M), Graziani 25’ st (L).

Primissimi minuti di equilibrio e studio al “Benovo 9” di Genova, con il Molise che deve dare il tutto e per tutto contro la selezione Under 19 della Liguria. Ottima la perfomance della retroguardia molisana che arresta sul nascere la corsa offensiva degli undici liguri di mister Chiappucci. Buono il ritmo della rosa di Maestripieri. Risponde la Liguria con la prima rete al 12’ con Totaro che riesce ad inserirsi bene in area, insaccando il gol del vantaggio e portando i suoi a quota uno. Prova il Molise a recuperare il pallino del gioco, non riuscendo però ad inserirsi in area davanti ad una Liguria molto incisiva. Si fa vedere in il Molise al 20’ con Ianniello, ma il colpo di testa è troppo delicato per portier Haderbache che conclude l’azione in tranquillità. Punizione a favore dei liguri: a battere é Graziani, ma il tiro troppo forte supera di tanto la traversa. Terza decade di gioco con un Molise molto impegnato in area difensiva a fronteggiare l’impeto della Liguria, che cerca il raddoppio. Al 38’ ci prova il molisano Rao, ma il tiro è troppo semplice per l’estremo difensore ligure Haderbache. L’ occasione per il Molise arriva al 43’: a battere é Ercolano che, su tiro di punizione, sfuma questa occasione con un lancio troppo alto e distante dallo specchio della porta. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per la Liguria. Seconda frazione di gioco con il Molise che deve recuperare la matematica del match di qualificazione contro i liguri, padroni di casa del TdR 2024.

Recupera con astuzia la gara al 10’: Valentino con un brillante assist serve in area Ercolano che, con eleganza, precisione e potenza, buca il sacco alla sinistra dell’estremo difensore ligure. Un altro Molise nella seconda frazione che non ci sta, esiste resiste e convince. Più grinta per i molisani che non mollano, dimostrando buon gioco e buon ritmo sulla metà campo e in attacco. Il Molise ci crede nel raddoppio e lo fa con Porfilio al 15’: su tiro di punizione a servire il centrocampista della Ssd Città di Isernia San Leucio Ercolano, che con uno spiazzante colpo di testa, batte per la seconda volta portier Mazzarella. Buona la perfomance dei bianchi del Molise, che non cedono all’aggressività dei liguri, desiderosi di pareggiare i conti.

L’occasione per la Liguria arriva al 23’ su un tiro di rigore a loro favore. Dal dischetto a battere è Graziani, che incasella una sfera perfetta alla sinistra del portiere dell’Aurora Alto Casertano Mazzarella. Partita ancora aperta al “Benovo” con fulmini e scintille in un secondo tempo molto dinamico per ambedue le selezioni. Ci prova su tiro di punizione al 37’ Graziani della Liguria, ma l’ottima difesa del Molise con Parisi blocca un tiro molto pericoloso. I tentativi dei molisani Valentino, Ercolano e Bellomo in area avversaria non sono sufficienti a cambiare il risultato. 2-2 il punteggio finale di un buon Molise di Maestripieri che guadagna un punto contro i campioni del TdR 2023. Prossimo appuntamento il 25 marzo 2024 sempre al Comunale “Begato 9” di Genova, contro il CPA Trento, terza giornata di gare, importantissima per il percorso di qualificazione dell’Under 19 del Molise, a quota due, al Torneo delle Regioni 2024.

