Serie D in campo giovedì santo: il Termoli in trasferta a Riccione

TERMOLI. Nemmeno il tempo di gioire per la brillante partita contro il Notaresco, che per il Termoli calcio è tempo di gara infrasettimanale, pre pasquale, contro il Riccione.

La squadra parte in ritiro mercoledì pomeriggio e il giorno successivo. giovedì santo, giocherà contro lo United Riccione che sta un punto dietro i giallorossi.

Una vittoria in terra Romagnola vorrebbe dire alzare la posizione in classifica, sempre più fuori dalla zona pericolosa e poi mettere lo stesso Riccione distante 4 punti.

Mister Carnevale è apparso raggiante fin da domenica sera, dopo il fischio finale a 48 dalla gara con il Notaresco. La soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi appare ancora più raggiante e lo fa trasparire anche dalle parole nella consueta intervista che rilascia al collega Giovanni Cannarsa pre gara: "E' bello a volte ricevere complimenti non tanto per me, ma per i ragazzi. Arrivare a campionato in corsa non è mai semplice. Più volte abbiamo dimostrato di poter cambiare pelle e modulo in base alla partita. Mi è piaciuta la prestazione della squadra, i ragazzi hanno risposto alla grande con qualità e quantità".

Quella qualità e quantità che speriamo continui anche giovedì in terra di Romagna con la speranza che a Riccione Sicignano&Co intonino a fine partita il famoso inno di Raul Casadei “Romagna Mia”.