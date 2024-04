A tu per tu con Pietro Sicignano il capitano del Termoli Calcio

TERMOLI. Pietro Sicignano, talentuoso calciatore italiano, inizia la sua carriera professionistica nel campionato di Serie D con la squadra del Paganese nella stagione 2011/12. Nonostante giochi solo 5 partite, dimostra il suo potenziale e suscita l'attenzione di alcune squadre di Serie C. Nel 2015/16, Sicignano si trasferisce alla Cavese 1919, sempre nella Serie D. In questa stagione si mette in evidenza giocando 27 partite, segnando un gol e fornendo un assist. La stagione successiva, Sicignano muove un altro passo avanti nella sua carriera e viene ingaggiato dalla US Vibonese Calcio in Serie C. In questa stagione, disputa 25 partite, segnando un gol ma ricevendo anche un cartellino rosso, dimostrando una certa grinta ed aggressività. Nel 2017/18, Sicignano si trasferisce al Potenza Calcio, sempre in Serie D. Durante questa stagione, gioca 21 partite, segna un gol e fornisce un assist. Nonostante ciò, viene anche ammonito ma solo con 3 cartellini gialli in una stagione che sono davvero una inezia per un centrale difensivo.

Successivamente, nel 2018/19, Sicignano si unisce alla squadra del Gela in Serie D. Durante questa stagione, disputa 20 partite, segna 2 gol. Inoltre, partecipa anche alla Coppa Italia Serie D, giocando 2 partite e segnando un gol. Nella stagione successiva, Sicignano si trasferisce all'Acireale sempre in Serie D. In questa stagione gioca solo una partita, ma riesce a segnare un gol per la squadra. Nel 2021/22, Sicignano viene acquistato dal Nola 1925, sempre in Serie D. Durante questa stagione, gioca 22 partite, segna 2 gol e riceve 4 cartellini gialli, mostrando il suo valore come difensore. Nel 2022/23, Sicignano torna al Termoli Calcio nella Serie D. Gioca 30 partite, indicando un certo temperamento in campo, nella stagione attuale 2023/24, Sicignano continua a militare nel Termoli Calcio sempre nella Serie D.

Una vera e genuina passione per il calcio. Pietro Sicignano ha avuto una carriera interessante finora, giocando in varie squadre di Serie D e mostrando le sue qualità come difensore. Sicignano dimostra un'incredibile determinazione e un grande talento che lo rendono un giocatore da tenere d'occhio nel futuro nella città adriatica per le sue continue performance di alto livello, la stampa locale e i tifosi ormai per lui hanno coniato l’appellativo di “The Wall” il Muro. Da sottolineare che Pietro in tutti questi anni di carriera ha giocato fino a oggi 206 partite segnando 10 gol ha collezionato appena 26 cartellini gialli e soltanto 3 rossi, il che dimostra la sua perfetta forma di giocatore di spessore tecnico notevole e per un difensore centrale non è certamente poco.

