Giallorossi impegnati a Chieti per proseguire verso la salvezza

Chieti-Termoli 1920: la conferenza stampa di mister Massimo Carnevale

TERMOLI. Non è un derby, ma una festa di sport: quando s’incontrano sul campo Termoli 1920 e Chieti si celebra il gemellaggio tra le due tifoserie e di questi tempi è meglio evidenziarlo, visto anche quanto avvenuto ieri a Roma, per la “stracittadina” capitolina.

Tuttavia, tra giallorossi e neroverdi, impegnati oggi sul terreno di gara teatino, la posta in palio è altissima, il Chieti ha tutte le intenzioni di continuare la risalita in classifica dopo alcune settimane in apnea che avevano fatto temere il peggio per i neroverdi, poi, con l’avvento di Luiso, per incanto tutto sta tornando alla normalità e la rimonta passa per forza di cose da questa partita.

Il Termoli 1920 nelle ultime sei partite ha fatto 11 punti, perdendo solo sfortunatamente solo con la Sambenedettese, serie tutt’altro che negativa.

Con il Chieti sarà una partita molto tosta e vera per i giallorossi anche un pareggio sarebbe un risultato benedetto, di contro il Chieti non può permetterselo se vuole continuare a inseguire i play-off, per ora più desiderati che realizzabili.

Vedremo cosa accadrà allo stadio “Angelini” in questa Domenica in Albis, se il Termoli darà un altro scossone e qualche passo più decisivo verso la salvezza diretta senza passare per gli insidiosi play-out.