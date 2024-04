Termoli 1920 battuto 3-0 a Chieti, giallorossi finiscono il match in 9

TERMOLI. Brusco risveglio per il Termoli calcio 1920. Perde e anche male il Termoli Calcio a Chieti chiudendo la partita addirittura in doppia inferiorità numerica, in 9, per le espulsioni di Hutsol intorno al 56esimo, ma poco dopo essere entrato in campo nell'occasione del rigore del 2-0 dei padroni di casa si fa cacciare Vittorio Esposito per reiterate proteste.

Possiamo immaginare la rabbia di mister Carnevale che in pochi minuti si vede mandare all'aria tutti i piani studiati per cercare di recuperare l'iniziale vantaggio di Mercuri al 9’ del primo tempo. E dire che fino al rigore realizzato da Fall e come capita spesso ad inizio secondo tempo i giallorossi hanno tentato di sorprendere i neroverdi teatini, ma poi prima l’espulsione di Maryan Hutsol e poi il rigore ma soprattutto la seconda espulsione di Esposito dava il colpo di grazia.

Il mister a fine gara aveva uno sguardo che non prometteva nulla di buono all'interno dello spogliatoio, per la cronaca il terzo gol del Chieti di Gatto al 90esimo non dà nulla in più alla vittoria che possiamo dire servita su un piatto d'argento dalla prestazione negativa del Termoli.

Per fortuna dietro il Termoli poco movimenti significativi da parte delle squadre concorrenti per la salvezza a parte il Real Monterotondo che vedremo al Cannarsa domenica prossima in uno scontro decisivo per la salvezza.