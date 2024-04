Espulso per proteste a Chieti: quattro giornate di squalifica a Vittorio Esposito

TERMOLI. Ultime quattro gare di serie D all’inseguimento della salvezza diretta senza uno dei calciatori più rappresentativi, il Termoli calcio dovrà fare a meno (salvo ricorsi ed eventuale accoglimento) di Vittorio Esposito, squalificato proprio per 4 giornate, dopo l’espulsione diretta maturata a Chieti, nella sconfitta giallorossa per 3-0 allo stadio “Angelini”.

Già in 10 per l’uscita forzata dal campo di Hutsol e sotto di un gol, Esposito viene chiamato dal mister Massimo Carnevale a dare il suo contributo, ma appena tre minuti dopo, col direttore di gara che decreta un rigore per i padroni di casa, l’attaccante sanmartinese protesta in modo plateale e viene cacciato dal campo.

Di ieri la notizia della squalifica di quattro giornate. Ora domenica prossima c'è la gara chiave con il Real Monterotondo. A essere squalificato, non solo Esposito, il Termoli 1920 dovrà fare a meno anche di Hutsol e dello stesso allenatore Carnevale.