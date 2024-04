A tu per tu coi giocatori giallorossi, conosciamo Samuele Barchi

A tu per tu coi giocatori giallorossi, conosciamo Samuele Barchi

TERMOLI. Samuele Barchi, il giovane appena ventenne terzino sinistro, è stato ospite della nostra rubrica. Con Samuele abbiamo avuto l’ennesima conferma che, quest’anno, il Termoli Calcio non ha solo dei bravi calciatori nel rettangolo di gioco ma anche al di fuori, con una base solida di educazione. Se centreremo l’obiettivo prefissato sarà anche per il loro comportamento al di fuori del campo.

Samuele è approdato a Termoli l’estate scorsa proveniente da Taranto. Il terzino sinistro che tanto bene ha fatto nella scorsa annata in forza alla Primavera del Taranto di mister Antonio Marino, è approdato in serie D qui a Termoli.

Esperienza importante per Samuele, quella di Termoli, Piemontese originario di Ovada in provincia di Verbania, terra molto bella sul lago Maggiore, fin da piccolissimo, quasi con il pannolino addosso, ha fatto capire ai suoi cari che il destino era fare il calciatore.

Nelle giovanili di Ac Leon, Lecco, Novara e Taranto, nella scorsa annata con la fascia da capitano al braccio, gli ha accresciuto il carattere.

Samuele ha una sorella gemella a cui è molto legato, come anche ai genitori che sono venuti spesso qui a Termoli a vederlo giocare e anche a Pasqua erano qui. Samuele ci ha detto che i suoi genitori si sono innamorati di Termoli.

A Termoli ha segnato anche gol importanti a Fossombrone. La carriera del calciatore Samuele Barchi è iniziata nel 2021, quando ha fatto il suo debutto nella Coppa Italia Serie D con la squadra dell'AC Leon. Nonostante sia stato schierato in una sola partita, ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione sul campo. La sua determinazione e la sua costante ricerca di miglioramento potrebbero portarlo a livelli di prestazioni ancora più elevati in futuro. Nonostante le sfide che possono presentarsi lungo la strada, Samuele Barchi sembra pronto a sfruttare ogni opportunità per realizzare il suo sogno di una grande carriera calcistica.