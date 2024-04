Voltare pagina dopo la "corrida" di Chieti, Termoli 1920 ospita il Real Monterotondo al Cannarsa

Termoli 1920 ospita il Real Monterotondo al Cannarsa: la conferenza stampa di Massimo Carnevale

TERMOLI. In casa giallorossa c’è un unico obiettivo, fare tre punti contro la diretta concorrente per la salvezza Real Monterotondo, nel match in programma oggi allo stadio Cannarsa, dalle 15.

Tre punti per continuare a inseguire la permanenza diretta in serie D, traguardo che dopo la scoppola “rossa” di Chieti, visti i 3 gol e le tre espulsioni maturate domenica scorsa allo stadio “Angelini” del capoluogo teatino.

Il Termoli 1920 è giunto al bivio, occorre fare la scelta giusta, individuare quale sia quella migliore da assumere.

Le due formazioni viaggiano a braccetto, hanno 35 punti in classifica, i giallorossi frutto di 9 vittorie, gli ospiti 10, la squadra di mister Massimo Carnevale ha ottenuto fin qui 8 pareggi e 13 sconfitte, loro 5 pareggi e 15 sconfitte, sostanzialmente un equilibrio evidente.

Dove c'è divario, proponendo i laziali come undici indecifrabile, è la differenza reti: 25 gol fatti e 34 subiti in riva all’Adriatico; 33 fatti e 52 subiti coloro che verranno al Cannarsa.

Una vittoria darebbe sicuramente una spinta decisa verso la salvezza diretta e si aspetta tutto il supporto della tifoseria giallorossa.

La gara sarà diretta dall'arbitro milanese Samuel Dania, assistito da Matteo Franzoni di Lovere e da Vincenzo Pone di Nola.