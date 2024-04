Grande rimonta giallorossa al Cannarsa, Termoli 1920-Real Monterotondo 2-1

TERMOLI. Una gara che è stata lo specchio della stagione agonistica giallorossa e si spera anche nell'epilogo finale. Un lungo inseguimento al Real Monterotondo, coronato da una entusiasmante rimonta per 2-1, col Termoli calcio 1920 a recriminare anche un gol annullato per un fuorigioco molto dubbio.

I primi 45 minuti sono stati di sofferenza, con Milani che ha portato gli ospiti in vantaggio al nono minuto, sfruttando un errore di Sicignano, a tu per tu con Lombardo non ha sbagliato. Al 25esimoBarchi non riesce a dare forza a un colpo di testa da buona posizione e quindi Burzio sciupa un'occasione a porta sguarnita. Al 41esimo Corcione corregge in rete una punizione di Hernandez, ma l'arbitro annulla.

Quando gli sforzi sembravano essere vani anche nella ripresa, in sei minuti si consuma la "remontada", al 79^ segna Corcione, poi all'85esimo è Barchi a siglare il gol vittoria. Da segnalare anche un rigore netto non assegnato, dopo 8 minuti di recupero triplo fischio finale e tre punti d'oro per la squadra di Massimo Carnevale (oggi squalificato e sostituito in panchina dall'allenatore in seconda, Antonello Spagnolo).

A tre giornate dalla fine, con 38 punti, tre le lunghezze di vantaggio proprio sul Real Monterotondo, rispetto alla zona play-out.

