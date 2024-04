Collegi arbitrali della Figc su allenatori e calciatori: la nomina di Caruso

TERMOLI. Nuovo incarico prestigiosi per Francesco Caruso nell’ambito dello sport nazionale: l’avvocato termolese, ex calciatore professionista, è stato nominato come arbitro di parte nei nuovi collegi arbitrali, previsti nella riforma del lavoro sportivo, sia dei calciatori che degli allenatori della Federazione Italiana gioco Calcio (Figc) con sede a Roma, ufficializzati nel C.U. n. 197/A e 198/A dal Presidente Gabriele Gravina per il biennio 2023/2025.

“Voglio ringraziare per questo prestigioso incarico, il presidente Umberto Calcagno e il Presidente del Dipartimento Dilettanti Giorgio Gaggioli dell’Aic, il presidente Renzo Ulivieri nonché i vice presidenti Pierluigi Vossi e Luca Perdomi dell’Aiac” ha dichiarato Caruso – “Sono Certo di onorare il mio impegno con dedizione e passione come ho sempre svolto la mia attività da legale all’interno della Figc negli ultimi 15 anni”.