A tu per tu coi giocatori giallorossi: conosciamo Ion Lorenzo Gabrielli

A tu per tu coi giocatori giallorossi: conosciamo Ion Lorenzo Gabrielli

TERMOLI. Classe 2005, 19 anni compiuti il 2 gennaio, toscano di Massa Carrara, ruolo attaccante di ala destra e all’occorrenza anche centrocampista di destra. Parliamo di Ion Lorenzo Gabrielli, giocatore del Termoli calcio 1920.

Parlare di carriera per un ragazzo giovane come lui potrebbe sembrare strano, ma Lorenzo ha cominciato a tirare calci al pallone che era ancora in fasce.

Nelle giovanili ha vestito la gloriosa maglia viola della Fiorentina, quella dello Spezia Calcio e poi mano mano ha toccato altre realtà della sua zona, anche in serie D.

Questo Termoli è stato il primo lungo viaggio e definitivo distacco dalla famiglia che come abbiamo detto vive a Massa Carrara. Lorenzo ha anche una sorella più grande di lui.

Ecco il suo palmares di squadre dove ha giocato prima di approdare a Termoli: 22/23 Capezzano, Seravezza Gio 23/24, Seravezza Pozzi, Termoli.

Come abbiamo detto con gli altri ragazzi, ci teniamo a sottolineare la grande educazione di questi giocatori che, al di là della bravura sportiva, li contraddistingue fuori dal rettangolo di gioco e questo è anche un ottimo ingrediente anche per ottenere i risultati sul campo.

Ringraziamo la società che, in un momento intenso come questo, ricordiamo che domenica contro il Piedimonte Matese potremmo raggiungere l’obiettivo salvezza, ci ha dato la possibilità di avere tra noi Gabrielli.

E il grazie più grande va al dirigente sportivo Giovanni Guadagnolo, sempre disponibile per queste interviste.