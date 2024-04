Obiettivo salvezza: la trasferta giallorossa a Piedimonte Matese

Termoli calcio insegue la salvezza a Piedimonte Matese: la conferenza del mister Massimo Carnevale

TERMOLI. Dopo lo striscione di auspicio esposto sul cavalcavia di via Abruzzi, a testimonianza del sostegno garantito dalla tifoseria giallorossa, è tempo di scendere in campo per il Termoli 1920, che oggi sarà a Piedimonte Matese, in uno dei crocevia fondamentali della stagione, all'inseguimento della salvezza diretta.

Ieri la rifinitura sul sintetico di via Biferno della squadra agli ordini del mister Massimo Carnevale.

In vista del delicatissimo incontro a Piedimonte Matese contro la disperata squadra del Matese in seno al Termoli Calcio si registra un clima disteso ma massima concentrazione, tutti consci dell’importanza dell’incontro di domani al “Ferrante”,questo è stato il leitmotiv dell 'ultimo allenamento del Termoli 1920, con un risultato positivo i giallorossi si chiamerebbero quasi fuori dal discorso salvezza. Al vaglio le varie soluzioni tecniche da parte dell’allenatore con la consapevolezza che non saranno sicuramente della partita, a causa di squalifica, capitan Sicignano, Garzia ed Esposito.

Torna invece disponibile Hutsol che ha scontato il turno di squalifica contro il Real Monterotondo. La squadra è in salute e contro il Matese, anche se loro non saranno di questo parere, bisogna fare del tutto per portare a casa i 3 punti che farebbe salire a 41 punti la squadra è con questo punteggio al 99.9 % la salvezza sarebbe cosa pressoché fatta.