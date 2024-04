Salvezza sempre più vicina in casa giallorossa, il Termoli calcio vince anche sul Matese

TERMOLI. Missione compiuta o quasi. Il Termoli calcio 1920 vince a Piedimonte Matese contro la locale squadra della Fc Matese.

L’undici giallorosso è andato in vantaggio con un gran gol del 19enne Lorenzo Gabrielli nel minuto di recupero del primo tempo, al quale come è successo domenica scorsa con Barchi che ha segnato dopo la nostra intervista e stavolta, anche lui ha timbrato il cartellino.

La formazione messa in campo da Carnevale ha consolidato il risultato anche nei minuti di recupero della ripresa con un altro giovane il francesino Ousfar e chiude questo importantissimo incontro che valeva la salvezza diretta che seppur non ancora matematica è diventata molto più concreta a 180 minuti dalla conclusione del torneo.

Oggi la squadra era davvero in emergenza, mancavano per squalifica capitan Sicignano, Garzia ed Esposito, Hernandez infortunato come lo stesso Longo, rientrava Hutsol, ma come vedete ci hanno pensato i cuccioli di casa.

Sicuramente questa sconfitta condanna alla retrocessione diretta il Matese, il Termoli oggi su un campo comunque difficile ha giocato una bella e intelligente partita. Ora i prossimi due turni sulla carta sarebbero proibitivi, ma la permanenza in serie D è sempre più vicina, una cosa che ci stuzzica molto Termoli che sarà arbitro della promozione in serie C tra L’Aquila e Campobasso.

Domenica prossima l’Aquila a Termoli e all’ultima si va a Campobasso.

Una cosa è certa, il Termoli non guarderà in faccia a nessuno perché la squadra giallorossa deve pensare alla sua salvezza da conquistare con merito proprio ora che siamo a pochissimi centimetri dal traguardo, quindi L’Aquila e Campobasso avvisati.

Il Termoli vanta sempre 3 punti sul Real Monterotondo, che ha sconfitto in casa il Chieti.

