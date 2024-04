Milan-Inter: a San Siro il tifo dei club termolesi

In diretta da San Siro: la curva dell'Inter nel derby decisivo col Milan

TERMOLI. Partite da Termoli le delegazioni di Inter e Milan alla volta di San Siro, per il derby potenzialmente decisivo per l'assegnazione dello scudetto tricolore 2024. Parliamo ovviamente dei club delle due squadre presenti nella nostra città, a cui abbiamo chiesto le "prove" e un messaggio.

Per Fabio D'Angelo, presidente del club intitolato al papà Carmine, «Ovviamente parlando da milanista verace e da presidente del club spero come tutti in una partita della vita “come si suol dire” da parte dei nostri ragazzi vincendo questo derby che ormai da un po’ di anni viene a mancare dalla parte rossonera di Milano. Anche perché vincendo toglieremo loro quella piccola soddisfazione di vincere il campionato proprio questa sera nella partita più attesa. Comunque vada noi saremo sempre lì concentrati a sostenere la squadra, sperando in un anno migliore. I nostri complimenti vanno comunque all'Inter per l'ottima stagione, la superiorità dimostrata e la strameritata vittoria di questo anno calcistico».

Poche parole dal fronte nerazzurro, solo l'entusiasmo di vivere e condividere l'esperienza del Meazza, coi fumogeni ad accendere la voglia di festa.