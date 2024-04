Lo scudetto accende la seconda stella: esplode la festa nerazzurra in piazza Sant'Antonio

La festa all'Inter club di Termoli dopo la vittoria dello scudetto

TERMOLI. Esplode la festa nerazzurra in città. Nonostante un clima non proprio primaverile, sotto i 13 gradi, l'euforia per la seconda stella nerazzurra accende l'entusiasmo dei tifosi che hanno gremito in poco tempo, dopo il triplice fischio finale a San Siro, piazza Sant'Antonio.

Dal club adriatico ai supporters sparsi nei locali che trasmettevano il derby dello scudetto, vinto per 2-1 contro i cugini rossoneri, che giocavano in casa a San Siro.





Tripudio di clacson e bandiere per un tricolore vinto con cinque giornate di anticipo, a conferma di un predominio assoluto in campionato e a Milano altri tifosi nerazzurri partiti da Termoli partecipano alla festa meneghina su sponda interista.

