Torneo delle Regioni, in partenza le rappresentative del Molise

TERMOLI. In programma dal 25 al 1° maggio 2024, in Calabria, la sessantesima edizione della storica manifestazione della LND con le rappresentative dei comitati regionali. Il Molise è pronto a partecipare al Torneo delle Regioni, storica manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti riservata alle rappresentative giovanili di calcio a 11 e calcio a 5. La competizione prevede 4 categorie – juniores, allievi, giovanissimi e femminile – per ciascuna delle due discipline.

Per la prima volta la Calabria ospiterà l’edizione 2024 del Torneo delle Regioni dedicata al Futsal. Tale occasione permetterà ad atleti e dirigenti provenienti da tutta Italia di conoscere bellezze, sapori, luoghi e costumi di una regione di grande lustro. L’edizione 2024 della manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti, che celebra per la 60^ volta il cuore del calcio, è dedicata al futsal e andrà in scena dal 25 aprile al 1° maggio in dieci città di quattro province della Calabria con la promessa di regalare gol, spettacolo ed emozioni in abbondanza. Importanti, del resto, i numeri del torneo: scenderanno in campo 874 atlete e atleti dai 14 ai 19 anni (i calciatori), dai 16 ai 26 anni per le calciatrici, chiamati a difendere i colori di 73 Rappresentative Regionali (una in più della scorsa edizione) che si sfideranno in ben 127 partite su 14 palasport nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Contando anche atleti, dirigenti, tecnici e arbitri saranno oltre 1.300 le persone coinvolte nella grande kermesse del calcio a 5. Come da tradizione, quattro le categorie che animeranno il Torneo: tre maschili (Under 19, Under 17, Under 15) e una femminile.

Le partite dei gironi si disputeranno tra giovedì 25 e sabato 27 Aprile. Si parte alle 9.30 con i più giovani, alle 11.30 scendono in campo gli under 17, le squadre femminili giocano alle 15.00. La giornata si chiude con le partite dell’Under 19 con calcio d’inizio alle 17.30. Dopo il giorno di pausa, lunedì 29 aprile via alle sfide ad eliminazione diretta con i Quarti di Finale in programma tutte nei palazzetti di Reggio Calabria. Martedì 30 le otto semifinali, venerdì 1° Maggio le quattro finalissime.

La manifestazione iconica della Lnd andrà oltre il futsal giocato per dare il via ad una vera e propria rivoluzione culturale per la Lega Nazionale Dilettanti. Per la prima volta il riconoscimento agonistico sarà celebrato con un’esperienza educativa e formativa per le calciatrici e i calciatori che alzeranno al cielo i quattro trofei. La Lnd, in collaborazione con Italiacamp, offrirà a tutti i vincitori delle quattro categorie la partecipazione a percorsi educativi, esperienziali e di apprendimento (le discipline Stem per andare oltre lo sport, allargare gli orizzonti e le prospettive dei ragazzi e delle ragazze. L’iniziativa promossa Lega Nazionale Dilettanti si allinea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Un nuovo modo per crescere grazie a competenze multidisciplinari utilizzando tecnologie innovative. Una nuova opportunità per i calciatori e le calciatrici delle società dilettantistiche. Il 60° Torneo delle Regioni calcio a cinque punta a un target di pubblico più giovane e ampio possibile online e offline grazie alla collaborazione tra Lega Nazionale Dilettanti, la Divisione Calcio a Cinque e i tanti organi di informazione regionali. Dirette streaming, piattaforme digitali, social media, foto, mezzi d’informazione online e carta stampata sono gli strumenti che renderanno l’evento un’esperienza unica da vivere grazie al coinvolgimento e alla partecipazione della fan base.

I 60 anni saranno celebrati al meglio con 88 dirette streaming e due finali su Sky Sport. Sessanta partite della fase a gironi, venti in ogni giornata, potranno essere viste in live streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Tutte le sfide ad eliminazione diretta del Torneo delle Regioni saranno trasmesse live su futsaltv.it, la piattaforma digitale ufficiale della Divisione calcio a cinque. Due finali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport. Tutti i risultati in tempo reale, i tabellini, le classifiche aggiornate, le curiosità e gli approfondimenti saranno disponibili sul sito web ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it grazie al nuovo competition system intuitivo, immediato, con una veste grafica innovativa, disponibile anche su smartphone. Il comitato regionale del Molise si è preparato con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con tutte e quattro le categorie (Juniores, Femminile, Giovanissimi e Allievi) inserite nel girone eliminatorio “C”.

Le Rappresentative partiranno il 24 aprile 2024 alla volta di Amantea e alloggeranno c/o l’Hotel “La Principessa”.

