Torneo delle Regioni, l'impresa del Molise

MOLISE. Prima giornata di gare per la selezione U17 del Molise. Grande vittoria di un Molise che dà spettacolo. Sardegna 2 vs Molise 8 il risultato finale.

Allievi

Grande vittoria del C.R. Molise contro il C.R. Sardegna: 2 - 8 il risultato finale.

Sardegna: 2

Dessì, Casu, Rossi, Mereu, Partis, Taccori, Sechi J, Sechi M., Nastasi, Boi, Zuddas, Muscas.

Molise: 8

Marcantuono, Di Genova, Sangare, Zappone, Moscatiello, Galuppo, Oriente, Mignogna, Traino, Pizzuto (K), Micozzi, Beccia.

All. Antonio Spina

Reti Sardegna: Taccori (17’ pt), Muscas (19’ pt).

Reti Molise: Oriente (2’ pt, 6’ pt 13’ st), Galuppo (7’ pt, 14’ pt), Micozzi (13’ pt), Traino (2’ st), Di Genova (15’ st).

Arbitro: Molinaro sez. di Lamezia Terme

Arbitro 2: Lucia sez. di Lamezia Terme

Cronometrista: Failla sez. di Lamezia Terme

Note: 60 presenze sugli spalti del Palasport di Amantea

Seconda giornata di gare nella cornice del Palasport di Amantea per la selezione futsal U17, allenata da Mister Antonio Spina al TdR 2024 contro il CR Sardegna. Fondamentale la vittoria! Primissimi minuti con un Molise alla ricerca del riscatto, considerando la prima giornata negativa contro la Sicilia che non gli ha detto bene. Altra isola altra gara con il Molise U17 che deve dare tutto. Ci prova la selezione di mister Spina con Traino al 2’ che, quasi in area, prova il lancio, ma la sfera finisce oltre il palo sinistro. Il Molise ci crede subito e becca la rete con il laterale del CLN CUS Molise Oriente che, sulla fascia destra riceve bene e spedisce nel sacco con un ottimo e potente piazzato, sbloccando così il risultato. Il brivido per il Molise arriva al 6’ con Nastasi della Sardegna, ma il suo tiro becca in pieno l’incrocio dei pali.

Ottimi i contrasti dei molisani in area che non cedono il passo alla selezione dei migliori dodici: Sardegna intenzionata a pareggiare i conti.

Ci prova il Molise con il brillante Oriente che dalla distanza al 6’ dirige la sfera dentro al sacco, centrando la sua doppietta. Al 7’ ancora Molise in gol con Galuppo su calcio di punizione: la potente bomba a mezz’aria lascia senza parole portier Dessì, che la fa entrare al di sopra della sua testa. Ottime le prestazioni del molisano Marcantuono tra i pali che difende bene gli scudi, arrestando con maestria le sfere, alcune bollenti dei pivot avversari. Risponde la Sardegna dalla destra in area con Nastasi al 12’, ma il suo tentativo supera il palo alla sinistra dell’estremo difensore molisano. La quarta rete della tranquillità arriva con Micozzi al 13’ che dalla distanza prova il lancio: la sua sciabolata supera la rete, spiazzando completamente portier Dessì. Ma la goleada del Molise non si ferma con la quarta rete che arriva al 14’: pesca bene dal lancio il bravo Galuppo, incasellando la sua doppietta, la quinta del match. I deboli tentativi del gol della bandiera da parte della Sardegna vengono vanificati anche sul calare dei minuti da un’ottima retroguardia molisana vedere il molisano Traino al 16’, ma il suo tiro prende in pieno il legno verticale. Al 17’ arriva il gol della bandiera per i sardi, con Taccori che, su un piazzato, becca alla sprovvista portier Marcantuono. Sul calare del cronometro, la seconda rete della fortuna arriva sul rilancio di portier Muscas, che giocando sulla disattenzione del portiere molisano, centra l’obiettivo. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 5-2 per il bel Molise di Mister Spina. Primissimi minuti del secondo tempo segnati dalla sesta rete del Molise, che arriva con il pivot dell’Arcadia Termoli C5 Traino, che coglie l’attimo e, con una potente bomba, salda il risultato. Sardegna 2 vs Molise 6

Punizione al 4’ a favore della Sardegna: ci prova Nastasi ma a rispondere c’è la brillante difesa molisana che devia senza preoccupazioni. Interessante al 10’ l’azione di Di Genova del Torremaggiore, ma la sua sferzata non coglie impreparato il portiere di movimento Zuddas. Il Molise ci crede fino in fondo e lo fa con il talentuoso Oriente al 13’ che, libero in area, supera e incasella con fermezza la sua tripletta, la settima del match. Bel gioco con un grande Molise in campo. La botta finale arriva al 14’: liberissimo in area, Di Genova sferza il lancio, bucando l’obiettivo dell’ottava rete di un sorprendente Molise che ha dato poco respiro all’avversario. I tentavi sul finale del sardo Nastasi che prende in pieno la bravura di portier Marcantuono non sono sufficienti a cambiare la sorte di una partita dominata dal Molise che ha vinto, convinto e stupito al Palasport di Amantea. Indispensabile la vittoria del CR Molise il 27 aprile 2024 contro il CR Liguria, in quel del Palazzetto di Lamezia Terme per continuare a sognare.

Seconda giornata di gare per l’U15 del Molise. Primo pareggio per la selezione U15 del CR Molise. 4-4 il risultato finale.

GIOVANISSIMI

Sardegna: 4

Oilla, Barrago, Corrias (VK), Floris (K), Simoncini, Piras, Congia, Perra, Garia, Bellu, Abo Kaff, Nocco.

All. Matteo De Agostini

Molise: 4

Scarpitti, Giuditta (VK), Guerrizio, Doria, Foligno, Zampino, Marsella (K), Alvarez, Pietropaolo, Brunetti, Di Cienzo, Cordone.

All. Massimiliano Marsella

Reti: Sardegna Congia (7’ pt), Garia (4’st), Perra (10’ st), Bellu (12’ st) Molise: Pietropaolo (12’ pt), Marsella (2’ st), Brunetti (3’ st) Doria (9’ st) Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme

Cronometrista: Lucia di Lamezia Terme

Note: 60 presenze sugli spalti del Palasport di Amantea

Seconda giornata di gare nella cornice del Palasport di Amantea per la selezione futsal U15, allenata da Mister Marsella al TdR 2024 contro il CR Sardegna. Fondamentale la vittoria per il tanto sperato accesso ai Quarti di Finale.

Primissimi minuti di gioco con un Molise ben determinato a concretizzare subito i tre punti in classifica, fondamentali per il proseguo del percorso al TdR 2024 C5. Al 2’ risponde la selezione U15 molisana con un calcio di punizione: a battere è Brunetti a servizio di Giuditta che prende in pieno le mani dell’estremo difensore sardo. Molto equilibrata la prima manciata di minuti con un alto tasso tattico in campo da parte delle due selezioni che sbagliano poco.

Ottime le incursioni e le prodezze di portier Scarpitti che difende bene la sua scacchiera. Al 5’ si fa vedere il sardo Congia, ma la respinta del portiere della Chaminade ha la meglio. Continua ad attaccare la Sardegna con Congia, ma a rispondere in prodezza c’è il ferrato Scarpitti. La prima rete per il CR Sardegna arriva con Congia al 7’ che ci crede, supera, riceve e segna portando i suoi a quota 1. Prova ancora la selezione sarda con Corrias al 9’ dal limite dell’area: a ricevere è il pronto Scarpitti che chiude senza problemi. Si fa vedere in area il Molise con Doria, ma il suo centrale non spaventa Nocco, che mette in sicurezza. Buona la performance dei rossi molisani, davanti ad una Sardegna affamata di gol. Il Molise si sveglia dal torpore iniziale e risponde con la prima rete del match: Pietropaolo al 12’ dalla destra, quasi al limite, sferza un bellissimo e precisissimo tiro, impensabile per portier Nocco. Ancora Molise, dopo pochi secondi, con Doria a servizio del pivot dell’Arcadia Termoli Pietropaolo, ma il suo tiro impreciso trova le mani di Nocco. Con un Molise diverso e più motivato, l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-1. Seconda frazione di gioco con il Molise che deve dare tutto per cambiare la matematica della partita e lo fa con Marsella che, dalla distanza su tiro di punizione al 2’ del st, incasella la seconda rete. A distanza di pochi secondi è sempre il Molise di mister Marsella ad allungare il passo e lo fa con il pivot dell’Adriatica Campomarino Brunetti al 3’ che, con maestria, dirige una sfera perfetta, battendo in altezza portier Nocco Primissimi minuti di alto ritmo e bel gioco: risponde la Sardegna al 4’ con la rete di Garia che, approfittando di una disattenzione, accorcia il passo. Sardegna 2 vs Molise 3. Il Molise U15 ci crede e concretizza il sorpasso al 9’: assist di Foligno e Doria che, in ottima posizione centrale, riceve e spiazza Nocco, mettendo la palla nel sacco. Risponde la Sardegna e la terza rete la concretizza con Perra al 10’ che dalla distanza incasella il gol che riaprire il match. Le ottime prodezze di Giuditta in difesa non sono sufficienti ad arrestare l’obiettivo pareggio dei sardi che tuttavia arriva al 12’ con Bellu. Il tentativo sfumato di Foligno sul calare del cronometro non porta nessun risultato a favore del Molise U15, che conclude la sua seconda giornata con un pareggio. 4-4 il risultato finale. Indispensabile la vittoria del 27 aprile 2024 contro la Liguria, in quel del Palazzetto di Lamezia Terme per continuare a sognare.

