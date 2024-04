Il campionato di serie D al crocevia dello stadio Cannarsa con Termoli 1920-L'Aquila

TERMOLI. Questo pomeriggio al Cannarsa potrebbe decidersi il destino del girone F della serie D sia in chiave promozione che per quanto riguarda la retrocessione, infatti allo stadio termolese si troveranno di fronte il Termoli 1920 e L’Aquila.

Alla prima con una vittoria arriverebbe la salvezza matematica, per la seconda una vittoria con la contemporaneità di un insuccesso a Chieti della capolista Campobasso ci sarebbe un clamoroso sorpasso in vetta.

Questo è uno dei tanti scenari possibili, ma alla squadra termolese tutti questi calcoli che riguardano problemi di altri non interessano affatto, alla squadra giallorossa interessa solo fare 1 o 3 punti per i propri interessi di classifica e di salvezza, del Campobasso o dell’Aquila di sorpassi e controsorpassi in vetta tra di loro non gliene può interessar granché, al Campobasso ci si penserà la settimana prossima, all’Aquila questo pomeriggio.

La squadra di Massimo Carnevale sta vivendo un momento davvero positivo, con un girone di ritorno che non si addice per nulla alla lotta per non retrocedere, i punti fatti dalla squadra termolese solo nel girone di ritorno posizionano il Termoli al terzo posto in piena zona play-off e per questo sarebbe un’ingiustizia non riuscire a salvarsi, ma la piazza i tifosi non vogliono pensare a questa evenienza ed oggi lo faranno sentire ai ragazzi sul campo.

L’Aquila è avvisata, al Cannarsa non ci saranno sconti per nessuno e a chi sui social si diverte a scrivere sciocchezze del tipo Termoli Aquila sarà combine per fare un dispetto al Campobasso, si risponde che il Campobasso non avrà nulla da temere se a Chieti dimostrerà di voler vincere.

A Termoli non sarà steso nessun red carpet all’Aquila.