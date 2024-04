Il Termoli 1920 infrange i sogni dell'Aquila, al Cannarsa finisce 0-0 e agguanta la salvezza

TERMOLI. Partita dai due volti, quella disputata oggi pomeriggio allo stato Cannarsa e due i verdetti che sono stati decretati al triplice fischio finale.

L'undici giallorosso messo in campo dal mister Massimo Carnevale ha saputo conquistare la salvezza diretta, grazie a un sontuoso girone di ritorno, capace di ribaltare le gerarchie maturate all'andata. Termoli 1920 che raggiunge quota 42 punti, con pareggio interno odierno contro la corazzata L'Aquila, reduce da dieci vittore di fila, ma la rincorsa al Campobasso è stata fermata proprio in riva all'Adriatico e complice la vittoria dei lupi a Chieti, la formazione rossoblù è salita in serie C.

Dicevamo della partita dai due volti, perché il primo tempo è stato di chiara marca termolese con Barzio che si divora due gol al 7' e al 26'. Occorre arrivare fino al 33esimo con Banegas per trovare un'azione degna di rilievo degli ospiti, con un tiro fuori dallo specchio della porta.

Nella ripresa, specie dopo le notizie provenienti da Chieti, la formazione aquilana prova ad alzare i ritmi, ma la retroguardia termolese è arcigna e respinge tutti i tentativi.

