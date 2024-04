La salvezza getta il cuore oltre l'ostacolo, Montaquila: «Sapevamo di aver fatto bene»

Termoli calcio 1920 salvo in serie D, la conferenza stampa del patron Flaviano Montaquila

TERMOLI. La salvezza raggiunta matematicamente oggi allo stadio Cannarsa ha rasserenato e fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente giallorosso, in testa il patron Flaviano Montaquila, che ha esordito così in conferenza stampa: «Noi non credevamo ai nostri occhi, a quello che stesse succedendo nella prima parte del campionato, eravamo certi col nostro staff di aver messo su una squadra capace di darci soddisfazioni e invece abbiamo iniziato col freno a mano tirato». Per Montaquila, lo spartiacque è stato il cambio della guida tecnica e non lo nasconde.