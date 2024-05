Verso il derby di fine stagione: l'attesa per Campobasso-Termoli 1920

Verso il derby Campobasso-Termoli 1920: la conferenza stampa di Massimo Carnevale

TERMOLI. Un derby dal sapore di festa, quello di oggi pomeriggio allo stadio nuovo Romagnoli, che dallo scorso 15 aprile è intitolato all’ex presidente Antonio Molinari (con la curva Nord a Michele Scorrano).

Il Termoli calcio 1920 in trasferta a Campobasso, sette giorni dopo la conquista matematica della salvezza diretta, senza passare dalla gogna dei playout, e la promozione in serie C per la formazione del capoluogo.

Venerdì scorso, allo stadio Gino Cannarsa, foto di rito di tutta la rosa.

L’ultima gara sarebbe stata la partita della partita se non fosse stato già tutto deciso sette giorni fa.

Nonostante questo epilogo anticipato, vietata la trasferta a chi risiede a Termoli, provvedimento per prevenire eventuali problemi.

In ogni caso, l’obbligo è fare comunque bella figura al cospetto dei vincitori del girone F della serie D, un derby non è mai banale, vista la rivalità tra le due piazze.

Nella conferenza stampa del mister Massimo Carnevale, capace di guidare i giallorossi a un girone di ritorno sontuoso, gli ultimi accorgimenti della stagione agonistica.