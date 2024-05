Un bomber di manovra: a tu per tu con Pablo Burzio, l'Higuain giallorosso

TERMOLI. A conclusione degli incontri coi giocatori del Termoli 1920 abbiamo intervistato il bomber Pablo Burzio, 31enne argentino di origine italiana.

Sposato, tre figli, due maschietti e una femminuccia, che per il momento vivono a Trani solo perché lui è arrivato a Termoli a dicembre, a stagione iniziata; non ha voluto spostarli visto che avevano iniziato scuola e altre attività in Puglia.

Pablo è un bomber ma anche di un centravanti di manovra che ha colpi di gran genio, è dotato di tecnica e intelligenza calcistica non da poco, da quando è stato ingaggiato ha messo tante volte il punto esclamativo sui risultati positivi del Termoli nel girone di ritorno.

La sua volontà è quella di voler rimanere a Termoli dove si è trovato davvero bene, ma di questo se ne parlerà più avanti, ora dopo il derby di domenica vuole solo staccare un attimo la spina e godersi la famiglia in Puglia e riallacciare i contatti con i suoi cari genitori e nonni in Argentina, poi se sarà ancora Termoli lui sarà sicuramente felice, lo saremo anche noi perché all’«Higuain» giallorosso abbiamo imparato a volere bene.