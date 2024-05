Pareggio 1-1 nel derby: il Termoli segna, poi gol di rigore per il Campobasso

CAMPOBASSO. Un derby di fine stagione, con due squadre che sette giorni prima avevano centrato i rispetti obiettivi, la salvezza per il Termoli 1920, la vittoria del campionato con annessa promozione in serie C per il Campobasso, non poteva che finire in pareggio.

Il risultato al termine dei 90 minuti (e recupero) è stato di 1-1 allo stadio che prenderà ufficialmente il nome di Antonio Molinari, ma a passare in vantaggio per primi sono stati i giallorossi di Massimo Carnevale, imbattuti nel doppio confronto con la franchigia più forte del lotto.

Dopo un primo tempo a reti bianche, al 56’ era stato Colarelli a siglare l'iniziale 1-0, i rossoblù hanno atteso 12 minuti per rimettere la situazione in pari, al 66’, con rigore trasformato da Di Nardo.

Coreografia significativa della tifoseria campobassana, mentre la curva riservata agli ospiti era malinconicamente deserta, in virtù della disposizione che ha vietato la trasferta ai tifosi giallorossi.

Adesso è tempo di bilanci, col Termoli 1920 che chiude i conti a quota 42 punti, gran parte dei quali raggranellati nel girone di ritorno.

Galleria fotografica