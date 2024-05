Il "Calcio Montenero" torna in eccellenza: la scalata durata cinque anni

MONTENERO DI BISACCIA. La storia del calcio a Montenero di Bisaccia si arricchisce di un nuovo straordinario capitolo: la Asd Calcio Montenero, con orgoglio e determinazione, ha conquistato l'accesso al campionato di Eccellenza 2024/2025. Un traguardo che segna un successo sportivo, culmine di un viaggio iniziato 5 anni fa, raccontato proprio dalla società montenerese.

«Era il 2019 quando si rischiava di perdere la tradizione del calcio già da qualche anno: lo Stadio Comunale “De Santis”, scenario di dispute calcistiche, di campionati e vittorie che hanno fatto la storia del calcio montenerese, si presentava in una situazione di inagibilità. Fu allora che un gruppo di amici, animati dalla passione e dal desiderio di provare a riscrivere un nuovo capitolo, fondarono la Asd Calcio Montenero. Al timone Nicola D’Aulerio, in qualità di presidente di un direttivo composto da ragazzi giovani e volenterosi. Già da due anni presidente della Asd Amatori Montenero, squadra che ancora oggi conta 40 tesserati che si divertono il sabato pomeriggio tra Abruzzo e Molise.

Fu l’inizio di un cammino che, partendo dal campionato di Seconda Categoria e dallo stadio della “Madonna di Bisaccia”, aveva l’obbiettivo di costruire basi solide per una società che si andasse ad integrare sempre di più all’interno del nostro tessuto sociale, passo dopo passo, con la consapevolezza che con la passione, il sacrificio, il confronto con le autorità locali, amministratori e consiglieri (a cui va il nostro primo grazie) si può solo che migliorare.

Sono nati nuovi confronti con le altre associazioni presenti: la storica “SCUOLA CALCIO LE RONDINELLE” e la più recente “PICCOLE AQUILE” che, con la loro professionalità ed esperienza, si sono rimesse in discussione al fine di costituire un’unica organizzazione societaria con l’obbiettivo comune di dare un servizio alla comunità per il bene e la gioia di tutti i nostri ragazzi. Siamo all’inizio di un nuovo percorso da tracciare e da potenziare, consapevoli che si può solo che migliorare.

Da quest’anno poi l’avvenuto riconoscimento del nostro impianto sportivo quale Centro Federale Figc, che continuerà a darci linfa vitale e occhi puntati. Ci fa enormemente piacere aver avuto tante autorità del mondo dello sport presenti contemporaneamente a Montenero, un motivo d'orgoglio per fare ancora meglio. La strada è lunga e piena di insidie, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi.

Ora è tempo di festeggiare. Il giorno 11 maggio 2024 resterà una data memorabile: con la vittoria per 2-1 nello spareggio contro il Baranello, abbiamo sigillato il nostro destino, guadagnandoci il diritto di competere tra i grandi del calcio molisano.

Questo successo è il frutto di un lavoro collettivo, sostenuto da un direttivo che, nel corso degli anni, si è trasformato, maturando in una società seria e ambiziosa, capace di lavorare per il bene di tutta la comunità.

Dal salto di categoria della prima stagione 2019/2020 alla stagione 2022/2023 in cui timone è passato dalle mani di Nicola D’Aulerio a quelle di Giuseppe Taddeo, i quali hanno dato sempre il loro immancabile contributo e sono tutt’oggi presenti in società, chi nel direttivo e chi come socio e ai quali va la nostra massima riconoscenza per essersi messi al servizio ricoprendo la massima carica societaria.

In questa stagione 2023/2024 una piccola crepa a livello societario avrebbe potuto destabilizzare l'ambiente: le dimissioni del presidente Giuseppe Taddeo. Era necessario trovare un nome di garanzia, una persona per bene, una persona che desse stabilità, pronta al confronto con un direttivo già presente, già costituito.

La società ha trovato la quadra verso Tonino Pezzotta, che rispondeva alle caratteristiche condivise e che, con molto entusiasmo, si è rimboccato le maniche e ha posto le basi per un grande futuro.

Ci aspetta un campionato di Eccellenza che sicuramente sarà duro, ma la voglia di far bene è tanta e sicuramente ce la metteremo tutta per mantenere la categoria nei prossimi anni.

Il nostro viaggio è stato caratterizzato da un significativo salto di qualità, grazie al sostegno incondizionato dei nostri grandi sponsor (a breve aggiorneremo il nostro tabellone) e dell'amministrazione comunale. Il loro aiuto è stato cruciale e un punto di svolta è stato nella realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio "Vincenzo De Santis", che ha permesso di elevare il livello degli allenamenti e delle partite.

Il cuore pulsante della nostra società è il settore giovanile: 106 partite all'attivo quest'anno (dai piccoli amici fino agli allievi) e circa 150 bambini e bambine, che un tempo non avevano uno spazio dove giocare, ora possono correre e imparare sul prato verde del nostro stadio, guidati da allenatori competenti e dedicati. Il nostro obiettivo non è solo formare giovani calciatori e calciatrici, ma quello di formare cittadini responsabili e appassionati. Ci teniamo a ribadire a tutti che il nostro obiettivo primario sono proprio i nostri ragazzi e le nostre ragazze, la nostra scommessa principale è rivolta a loro.

Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno: i nostri sponsor, l'amministrazione comunale, lo staff tecnico, i soci, i volontari, coloro che in passato hanno contribuito al nostro progetto e, naturalmente, i nostri fedeli tifosi.

Senza il vostro supporto, la nostra storia non sarebbe stata scritta. Con il cuore gonfio di gioia e gli occhi rivolti verso nuove sfide, diciamo: Forza Asd Calcio Montenero!»