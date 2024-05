GiocoCalciando e 1, 2, 3 calcia, riuscito a Bonefro l'evento conclusivo

BONEFRO. Venerdì 17 maggio 2024 si è svolta al campo sportivo di Bonefro la manifestazione finale dei progetti: "GiocoCalciando" e "1, 2,3 calcia", organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, riservato rispettivamente agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia del territorio, a conclusione del progetto e della collaborazione siglata tra l'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, la Asd Darwin (presente sul nostro territorio) e la Figc di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Bonefro. Una bellissima giornata all’insegna del puro divertimento per i più piccini e dello sport che unisce sempre.

Il Direttivo della Asd Darwin esprime "la propria soddisfazione e l’emozione per la stupenda giornata passata con quasi duecento ragazzi presenti in campo. Un ringraziamento sincero va al sindaco del Comune di Bonefro, Nicola Montagano che ha sempre creduto in noi, alla responsabile del Settore Scolastico della Figc di Campobasso, Teresita Felaco, per la grinta e il dinamismo messo in atto, alla Dirigente dell’Omnicomprensivo Giovanna Fantetti, che ha da subito sposato il nostro progetto congiunto con la Figc. La direzione è quella giusta, la nostra Asd Darwin che rappresenta una grande famiglia, mira proprio all’unione e la forza tra i nostri piccoli comuni presenti nel territorio al fine di valorizzare il territorio, lo Sport e la crescita nei nostri ragazzi. Semplicemente Grazie a tutti, per la fiducia".

