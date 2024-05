Pro Termoli chiude la stagione omaggiando il mitico Gianluca Pacchiarotti

TERMOLI. Sabato scorso, 18 maggio, con una cena a carattere strettamente societario presso un noto ristorante di Termoli, si è conclusa la stagione calcistica 2023-2024 della Pro Termoli, Società di calcio costituita poco meno di un anno fa. Della serata è stato ospite graditissimo un indimenticabile bandiera del calcio termolese della fine anni ’80, mister Gianluca Pacchiarotti, ex portiere professionista ed oggi preparatore dei portieri. La Pro Termoli, nelle persone del presidente Fabio Mignogna e dell’allenatore Paolo Ferro, ha voluto ringraziare ed omaggiare con una targa Mister Pacchiarotti per la preziosa consulenza offerta durante la stagione sportiva appena terminata per l’estremo difensore della prima squadra.

A tal proposito va sottolineato l’ottimo campionato della prima squadra, la più giovane compagine per età media del girone B di Seconda categoria molisana, che ha raggiunto la finale per lo spareggio per salire di categoria dopo un campionato avvincente che ha visto il raggiungimento dei play off e l’attestazione al terzo posto in solitaria.

Sul lato degli allievi regionali, è stato pienamente raggiunto l’obiettivo che si era stabilito all’inizio dell’attività ossia la costante crescita calcistica dei ragazzi, finalità principale e focus della Società che è nata proprio per la valorizzazione dei giovani.

Galleria fotografica