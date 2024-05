Lo stadio Cannarsa non è più adeguato, «Il Termoli 1920 merita strutture più moderne»

Il video-intervento di Flaviano Montaquila sul Termoli calcio 1920

TERMOLI. Non uno spauracchio in senso classico, ma una presa di posizione netta, quella del patron del Termoli calcio 1920, Flaviano Montaquila, che seppur rinfrancato dalla salvezza diretta ottenuta al culmine di un girone di ritorno importante, in serie D, lancia il monito sulla necessità di dotare la città di un impianto degno di questo nome, che lo stadio Cannarsa non è più. Allenamenti e partite sacrificate, tribuna ospiti inadeguata. Montaquila sarebbe disposto ad allestire una formazione ancora più competitiva, ma occorrono le condizioni.