Guardialfiera in Promozione: la vittoria dedicata a Gabriele Di Vito

GUARDIALFIERA. Guardialfiera-Calcio è alle stelle. Un’onda di euforia esplode qui impetuosa perché oggi si realizza il poema avviato il 24 settembre 2023, prima giornata del Campionato Regionale di 1^ Categoria girone “B”. Lo vince, va in “Promozione” e dedica il successo a Roman (Gabriele Di Vito) e a Peppe Ruggiero, protagonisti di fervori e prematuramente trasmigrati per vivere in eterno le esultanze dello Sport.

E’ premiata l’irrefrenabile voglia di “fare squadra”: di capire, di agire, di condividere. E’ ripagata la squisita fedeltà all’amicizia vissuta in modo alto e intenso. Ha trionfato la grinta, la dedizione, la serenità e la correlazione serena tra Domenico Antenucci: l’allenatore semplice e perfetto, ed il suo rapporto fecondo con gli atleti. E’ gratificato la lealtà, la limpidità effusa da Nicola Greco, Francesco D’Ascenzo, Angelo Antenucci: i dirigenti della società. Ha vinto la passione profonda e il fremito di ardore e dedizione che ha sprigionato colore e calore.

Un esempio di realismo e di tenacia compiuto dai nostri giovani sottratti all’inerzia ed alle insidie. Un impegno per noi a saperci riconoscere e sacrificare per un ideale bello che si diffonde e si rigenera, in quello zelo, anche se aspro e zeppo di ostacoli, ma segno d’una passione e d’amore che è il più bello dei miracoli, benché sia anche il più comune ad accendere a rapire e trascinare e a trascinare l’animo verso le altezze della magnificenza.