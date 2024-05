Numeri importanti nel torneo internazionale "Città di Campomarino"

CAMPOMARINO. Sono 32 le squadre italiane e straniere, con 400 partecipanti, circa mille persone che animeranno le strutture ricettive e le attività del territorio, oltre 300 turisti dalla Gran Bretagna.

I numeri della 20° edizione del Torneo Internazionale Città di Campomarino confermano quanto questa manifestazione sia diventata importante e significativa dal punto di vista sportivo e dal punto di visto turistico.

L'Evento organizzato dalla scuola calcio Adriatica Campomarino garantisce da 20 anni un'enorme visibilità al territorio, anche fuori dai confini nazionali.

Anche quest'anno, infatti, la delegazione più numerosa sarà quella inglese con ben sette squadre partecipanti e centinaia di famiglie presenti per l'evento.

Parteciperanno anche squadre professionistiche, come il Pescara Calcio per una settimana intensa, ricca di partite che si alterneranno con visite turistiche guidate e giornate al mare.

Le categorie coinvolte sono Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, con l'occasione per i ragazzi e i bambini di essere protagonisti in una vetrina importante, sotto gli occhi di osservatori e responsabili di squadre professionistiche. Non solo, il torneo costituisce un importante momento di aggregazione e socialità che va oltre i confini linguistici e nazionali, come emerge dallo slogan della manifestazione: sport, vacanza, divertimento!

Un evento che come sempre sarà colmo di emozioni in quanto al suo interno si celebrano due memorial: il 13° Memorial Costantino Mangifesta e il 3° Memorial Luigi Mandelli, il primo storico presidente del Campomarino e il secondo fondatore dell'Adriatica Campomarino nel 2003.

L'appuntamento è per domenica 26 maggio presso lo stadio "Santa Cristina" con le prime partite della categoria Esordienti, conclusione il 2 giungo dopo 8 giorni intensi e di grande impatto per tutti i partecipanti!