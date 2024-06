Torneo Corpus Domini under 17: la finale è tra Campania e Bari

CAMPOBASSO. Grande attesa per l’attesissima finale del 1° giugno 2024 del 3° Torneo di Corpus Domini Under 17 "La tradizione e il calcio insieme per vincere", nella suggestiva cornice dello Stadio “A. Molinari” sito in contrada Selvapiana a Campobasso, alle ore 16. Le prime classificate dei gironi A e B, SSC Bari e CR Campania, sono pronte a regalare tanto spettacolo e divertimento. Positivo il bilancio della terza e ultima giornata dei gironi eliminatori, che ha donato tante emozioni e preziosi attimi di passione e sana competizione.

La sfida più importante della giornata ai fini dell’accesso in Finale è stata vinta dalla SSC Bari, che supera la selezione del CR Puglia sul campo “Pietrangelo-Testa” di Vinchiaturo, con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Spanò, Suriano e Palumbo rispettivamente al 4’, 6’ e 8’ del primo tempo. L’unica rete della rappresentativa pugliese con Madio al 20’ del secondo tempo non è sufficiente a raggiungere il Bari, che realizza il sogno dell’accesso alla gara di finale del Torneo di Corpus Domini.

Vittoria a suon di gol al “Rauso-Toti” di Campobasso, con il Frosinone che chiude il match con il risultato di 6-5 contro la Lombardia, grazie alle reti di Zorzetto al 20’, Befani al 27’ e 45’ e Buonpane al 33’ del primo tempo. La Lombardia si riprende nella seconda frazione di gioco con Raza al 5’. Il Frosinone non ci sta e allunga nettamente le distanze con le belle reti di Carpentieri e Pirani rispettivamente al 10’ e 24’. La Lombardia si sveglia dal torpore dei primi 60 minuti sbagliati e accorcia le distanze con le quattro reti siglate Renner, Alvarez, Caccia e Rossi al 26’, 30’, 44’ e 45’ senza superare il Frosinone, il quale saluta il Torneo di Corpus Domini a quota 3 punti in classifica nel girone B.

Sull’altro fronte al comunale di Mirabello Sannitico, il Molise di Mister Caruso saluta il Torneo di Corpus Domini a testa alta, battendo ai tiri di rigore la Campania, vice campione del Torneo delle Regioni 2024 e finalista matematica del Torneo. Parte bene il CR Molise con Antinucci che con prodezza in area becca il primo centro della giornata al 3’. Risponde la Campania in una gara ben equilibrata con Amadi che al 40’ pareggia con un bel centrale. Riparte il Molise al secondo tempo con il bravo Antinucci che pesca bene in area, sferzando la doppietta della rimonta al 9’. Risponde la Campania con il ben piazzato Ciuccio, che in area ci crede e sferza il gol del pareggio. Molise 2 vs Campania 2. Il buon gioco dei molisani non è sufficiente ad evitare la lotteria dei rigori, che comunque gli dice bene, chiudendo il match con il risultato di 7-5.

Tutto pronto per la Finale del Torneo di Corpus Domini in programma il 1 giugno 2024 a Campobasso, alla presenza del Presidente della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, del Vice Presidente Vicario della FIGC LND Christian Mossino, del Presidente della FIGC LND CR Campania Carmine Zigarelli e del Presidente della FIGC LND CR Molise Piero Di Cristinzi, unitamente all’Assessore allo Sport della Regione Molise Salvatore Micone e all’Assessore allo Sport del Comune di Campobasso Luca Praitano, i quali premieranno i campioni di un Torneo che unisce lo sport ai colori e alla cultura della Regione Molise.