Torneo Corpus Domini under 17: in Molise vince il Bari

CAMPOBASSO. Un grande spettacolo quello vissuto fino all’ultimo secondo, in una gara intensa allo Stadio “A. Molinari” di Campobasso, prestigiosa cornice della Finale del 3° Torneo di Corpus Domini U17, SSC Bari vs Campania, organizzata dalla Federcalcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Molise, con il patrocinio della Regione Molise – Assessorato allo Sport.

Dopo i primi minuti di conoscenza e di equilibri difensivi per le due formazioni, si fa sentire la SSC Bari, che mette in difficoltà la Campania e, quando capitan De Martino tra i migliori in campo entra in azione, per la difesa campana iniziano i problemi. Dopo diversi tentativi sbagliati in area si fa vedere e sentire il Bari, che passa in vantaggio con Spanò al 19’, grazie ad un precisissimo ed efficace assist del compagno Labianca. La Campania reagisce e concretizza il pareggio dalla distanza con D’Amore, che dal dischetto, becca la rete della perfetta parità. Squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-1.

Nella ripresa il Bari di Losi fa girare la sfera con disinvoltura davanti ad una Campania che non riesce a risollevare il match. Trova subito la rete il club pugliese con il Bravo Brigida al 3’, che con astuzia sferza il gol che allunga le distanze. Con un rinnovato ritmo in attacco, a distanza di pochi minuti centra la terza rete il bravo Labianca, il quale supera incasellando la sfera senza problemi. La Campania accusa il colpo e il Bari non ha difficoltà a mantenere il doppio vantaggio, che diventa più corposo quando Virginia al 39’ del st recupera la sfera al limite della sua area e, in solitaria, prende il volo verso la porta, difesa da Santaniello, che non riesce ad evitare il quarto gol del Bari.

Raccogliendo il testimone dalla Rappresentativa del CR Lombardia, vincitrice della seconda edizione del Torneo di Corpus Domini, la SSC Bari alza al cielo l’ambito trofeo, alla presenza del Presidente della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il quale ha premiato i vincitori e i marcatori con più reti, realizzate in ex aequo Antinucci del Molise e Spanò del Bari, del Vice Presidente Vicario della FIGC LND Christian Mossino, del Presidente della FIGC LND CR Campania Carmine Zigarelli e del Presidente della FIGC LND CR Molise Piero Di Cristinzi, unitamente all’Assessore allo Sport del Comune di Campobasso Luca Praitano, che hanno premiato i protagonisti di un Torneo che unisce lo sport ai colori e alla cultura della Regione Molise.

Tutti i protagonisti del Torneo di Corpus Domini 2024, contenti dell’accoglienza e dell’ospitalità di un paese in festa, arricchiti di un’esperienza che resterà sulla pelle e nel cuore.

SSC BARI 4 vs CAMPANIA 1

CR CAMPANIA: Santaniello, Iovieno, Esposito Gabriel (74’ Amadi), Chianese, D’Amore, Ciuccio, Calvino (80’Capone), Troise, Lucci, Fontanella (70’ De Vivo), Orrico (86’ Sellitto) – All.: Gazzaneo Valerio

SSC BARI: De Giosa (70’ Sanrocco), Dimola (80 Sollazzo), Spadavecchia, Brigida (80’ D’Elia), Carrieri, Stendardi (46’Caputi), De Martino, Labianca, Polito (80’Santeramo), Spanò (74’ Virginia), Suriano (65’ Milucci) – All.: Liso Lorenzo

Arbitro. Rosa di (CB)

Reti. 19’ pt Spanò (BA), 40’ pt D’Amore rig. (CA), 3’ st Brigida (BA), 6’st Labianca (BA), 41’ st Virginia (BA).