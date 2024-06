Un anno di passione e successi: l'Inter Club "Gente di Mare" festeggia con Bergomi e Baresi

TERMOLI. Ieri pomeriggio, mercoledì 5 giugno, nella splendida cornice di Villa Livia a Termoli, si è svolta una serata che rimarrà nei cuori di tutti i tifosi interisti presenti. L'Inter Club termolese "Gente di Mare" ha festeggiato il suo primo anno di vita e il trionfo del ventesimo scudetto con due ospiti d'eccezione: le leggende nerazzurre "zio" Beppe Bergomi e Beppe Baresi.

L'evento, condotto dall'editore di Termolionline Nicola Montuori, è iniziato intorno alle 19 e ha attirato una folla entusiasta di interisti, accorsi da numerose località vicine e lontane: Guglionesi, Petacciato, Montenero, Campobasso, San Salvo, Montesilvano. Addirittura una delegazione dell'Inter Club di Malta ha partecipato alla serata, durante la quale è stato ufficializzato il gemellaggio tra il club termolese e quello maltese, rafforzando ulteriormente il legame tra i tifosi.

Durante il talk, il pubblico presente ha avuto l'opportunità di porre domande direttamente ai due campioni, creando momenti di grande interazione e divertimento. Bergomi e Baresi hanno risposto con simpatia e disponibilità creando sketch esilaranti e condividendo aneddoti emozionanti della loro carriera che hanno reso l'atmosfera ancora più calorosa. L'amore per la fede nerazzurra era palpabile, una vera atmosfera di festa, soprattutto in un anno straordinario per l'Inter, culminato con la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella sulla maglia.

Dopo l'incontro, i partecipanti hanno potuto godere di un buffet e immortalare il momento con foto insieme a Bergomi e Baresi, i quali si sono dimostrati in ogni momento profondamente affabili, confermando che la loro grandezza non è limitata al campo di calcio, ma si estende anche alla vita di tutti i giorni.

Un evento coi fiocchi realizzato grazie all'impegno e alla tenacia dei soci fondatori dell'Inter Club Gente di Mare, tutti giovani, a partire dal Presidente Gennaro Lo Conte, Guido Campopiano, Moreno Mancinone, Alessandro Mascia, Alessandro Salome, Gaudenzio Montanaro, Giuseppe Sivilla, Giulio Lo Conte, Alberto Campopiano, Vito Casalanguida, Samuele Montanaro, Fabio Ambrosino, Mimmo Socci, Simone Scardapane, Fabrizio Cicanese, Francesco D'Angelo, Loris D'Abramo, Alessandro Antonetti, Luca Di Biase, Marco La Torre, Michele Cappella. Bravi tutti!

E infine, ma non da ultimo, un ringraziamento speciale va all'imprenditore termolese e interista Enrico Roveda, il quale, grazie alla sua lunga amicizia con Baresi e Bergomi, ha reso possibile la loro presenza a Termoli. Gli ospiti d'onore hanno soggiornato presso il b&b termolese Suebi Rooms, di proprietà di Roveda, il cui contributo ha trasformato l'evento in un'opportunità unica per i tifosi interisti.

La serata ha offerto un'occasione indimenticabile per celebrare il primo anniversario di "Gente di Mare" e condividere la passione per l'Inter con due delle sue leggende. L'incontro ha consolidato lo spirito di comunità e l'amore per i colori nerazzurri, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti i presenti e segnando un capitolo memorabile nella storia del club termolese!

Galleria fotografica