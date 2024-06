Il capitano giallorosso Pietro Sicignano rinnova per la prossima stagione

TERMOLI. Pietro Sicignano sarà ancora un calciatore Giallorosso per la prossima stagione 2024/2025.

Si è trattato di una conferma reciproca in verità, dove da un lato si è voluto confermare uno dei pilastri portanti della struttura difensiva del Termoli calcio 1920 degli ultimi anni, reggendo egregiamente anche all’urto di reparti offensivi importanti e dall’altro il calciatore dimostra il suo attaccamento a questi colori e a questa città.

Sicignano, lavorando sodo con costanza e dedizione, in poco tempo è divenuto leader e simbolo di questa squadra, sposandone con orgoglio e professionalità i valori giallorossi; tutta la società fa un grande in bocca al lupo al Capitano per la prossima stagione sportiva con la speranza di poter condividere fortuna e gloria con il calciatore e con tutto il popolo giallorosso.