Il difensore giallorosso Aldo Caiazza rinnova per la prossima stagione

TERMOLI. Altra conferma importante per la compagine Giallorossa, che attesta la permanenza dell'arcigno difensore Aldo Caiazza.

Il calciatore ha dimostrato grande professionalità e affiatamento con i suoi compagni, tanto da far registrare come il reparto difensivo termolese, sia stato uno dei più difficili da superare in un Girone di Serie D caratterizzato da attacchi fuori categoria.

La società e il calciatore sono convinti che sia necessario dare conferma ad un'ossatura consolidata che fungerà da base per innesti futuri, allo scopo di modellare una squadra che possa giocarsi la prossima stagione di Serie D alla pari con qualsiasi altra squadra.

Il club augura buona fortuna al calciatore e continua senza sosta a lavorare per confermare Termoli come una piazza importante nel panorama calcistico di categoria.