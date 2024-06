Verso gli Europei: Termolionline al raduno della nazionale italiana di Iserlohn

TERMOLI. Smaltita la sbornia elettorale, che ha caratterizzato la tarda primavera, con l’estate ormai alle porte è tempo di Europei (in attesa delle Olimpiadi) e Termolionline per acclimatare i tifosi della nazionale ha proposto un sondaggio sulle previsioni del team guidato da Luciano Spalletti.

La platea di lettori si divide tra chi immagina un percorso breve e inglorioso, con l'uscita anzitempo al primo turno, chi un torneo dignitoso e chi prevede ancora un accesso alla finale. Staremo a vedere, certo è che dopo la mancata qualificazione agli ultimi mondiali (per la seconda volta di fila), gli echi di Londra sono assai remoti e ci vorrebbe nuovo entusiasmo attorno agli azzurri.





Grazie alla presenza di un termolese emigrato per lavoro in Germania, come Corrado Farina, che da ragazzo con la palla tra i piedi era davvero in gamba, Termolionline è entrato nel raduno della nazionale a Iserlohn, città tedesca che peraltro vide un contatto piuttosto remoto per avviare un gemellaggio con Termoli, che poi non trovò formalizzazione, parliamo di una dozzina di anni fa almeno.

Il nostro inviato speciale si è mischiato alla folla dei cinquemila che hanno gremito il campo di allenamento, a contatto col commissario tecnico Spalletti e col capitano Gigio Donnarumma.

L'auspicio è che la nazionale possa compiere quel percorso in terra tedesca che 18 anni fa portò all'ultimo trionfo mondiale, con Lippi Ct. In bocca al lupo per il debutto di sabato sera a Dortmund contro l'Albania.

Galleria fotografica