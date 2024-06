La polisportiva San Pietro e Paolo splende e vola a Coverciano

Polisportiva Santi Pietro e Paolo, Padre Enzo Ronzitti

TERMOLI. Continua a splendere la stella della Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli, società campione regionale che quest’anno ha fatto un triplete fantastico vincendo i campionati categoria Allievi, Giovanissimi e Pulcini.





Nel prossimo weekend la società andrà nel tempio della nostra Nazionale di calcio a Coverciano, per rappresentare il Molise assieme alle altre 19 regioni italiane a suggello di una stagione fantastica che dopo il Covid aveva un attimo rallentato il processo di sviluppo che questa gloriosa società di calcio giovanile si è costruito nei tantissimi anni di presenza sul territorio.





Il presidente del sodalizio Padre Enzo Ronzitti ha voluto, in una conferenza stampa indetta nel nuovo auditorium della parrocchia, mettere in risalto e dare i giusti meriti a coloro che si sono adoperati con passione e spirito di sacrificio alla riuscita di questi successi.

Dopo aver elogiato l’opera meritoria di Franco Carnevale responsabile dell’area tecnica, i suoi giovani allenatori Valerio Perrotta, Francesco D’Angelo, Franco Mugnano, Lucio Mastrogiorgio, Antonio Di Ridolfo, ha dato i giusti meriti ai dirigenti, al vice presidente Antonio Abbadessa, agli sponsor che hanno dato una grossa mano allo sviluppo e i successi come l’impresa del Ceo phd- ingegnere Edile e Architetto Costantino Carluccio da sempre vicino alla società di via Biferno.





Padre Enzo Ronzitti ha annunciato nel corso dell’evento, il ritorno durante le feste patronali dei Santi Pietro e Paolo, del torneo dell’amicizia un’occasione in più per rinverdire le vecchie e care amicizie con i giovani di altre nazioni come la Polonia, la Croazia, la Bulgaria, l’Ucraina e l’Argentina.

