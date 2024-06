Mattia Zurlino tra i 10 arbitri italiani alla Gothia Cup in Svezia

TERMOLI. Come riportato da una nota dell'associazione italiana arbitri, Mattia Zurlino arbitro effettivo della sezione di Termoli, è stato selezionato per dirigere le partite nella prestigiosa Gothia Cup, il più grande torneo giovanile al mondo riconosciuto dalla Fifa.

Il torneo ha visto la partecipazione come calciatori di giovani calciatori del calibro di Andrea Pirlo, Xabi Alonso e Zlatan Ibrahimovic.

Il progetto arbitrale erasmus si terrà a Göteborg, in Svezia, dal 14 al 20 luglio. Il fischietto termolese è uno dei soli dieci arbitri selezionati in tutta Italia. La sua partecipazione rappresenta un motivo di orgoglio per la sezione arbitri di Termoli e per la città adriatica.