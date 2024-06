Il grande giorno di Italia Spagna: Termolionline entra in "Casa Azzurri" a Iserlohn

TERMOLI. La scorsa settimana grazie al nostro inviato speciale in Germania, Corrado Farina, che lì abita e lavora, dopo essere emigrato da Termoli, siamo stati in visita al raduno degli azzurri di Iserlohn, coi ragazzi guidati dal Ct Luciano Spalletti e dal capitano degli azzurri Gigio Donnarumma.

Nelle scorse ore, invece, il nostro tifoso special si è portato a Casa Azzurri Germania Euro 2024.

Per vivere l'avventura della Nazionale in Germania durante Uefa Euro 2024, Casa Azzurri è dislocata sempre a Iserlohn, nell’area compresa tra la Matthias Grothe Halle, il palasport cittadino, la mensa del vicino liceo (Märkische Gymnasium) e l’area esterna circostante. All’interno delle due strutture spazio per le aree dei Partner, le lounge ospitalità, il ristorante, il pub, l’area Museo del Calcio; installazioni per le attività ludiche di intrattenimento, il palco per i concerti, il maxischermo per vedere le partite dell’Europeo.

All’interno di questa area trova spazio, inoltre, il Media Center Italia (accesso riservato ai rappresentanti dei Media accreditati a Uefa Euro 2024), che ospita la sala conferenze, le postazioni attrezzate, gli studi TV dei principali broadcaster e, in una tensostruttura nell’area esterna, la Media working Area.

Un luogo quasi mistico per chi è appassionato di calcio e della nazionale, con numerosi memorabilia, che raccontano la straordinaria epopea di una squadra che ha vinto 4 mondiali e 2 europei.

Rinfreschiamo il nostro tifo e l’entusiasmo per questa avventura, nel giorno del match delicato con la Spagna, che vale il primato nel girone e una buona fetta di qualificazione agli ottavi di finale.

Galleria fotografica