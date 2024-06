Forza azzurri: Termolionline con Corrado Farina a Gelsenkirchen per Italia-Spagna

Tifosi azzurri a Gelsenkirchen per Italia-Spagna

TERMOLI. Non si ferma la passione azzurra di Corrado Farina, che dopo averci inviato foto e video dal raduno della nazionale di Luciano Spalletti a Iserlohn e poi da Casa Azzurri, stasera è alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, la casa dello Schalke 04, dove l'Italia affronta la Spagna per la partita clou del Girone agli europei di Germania. Noi tifiamo con lui, termolese emigrato in Germania, che ringraziamo, improvvisandosi per noi davvero inviato speciale.