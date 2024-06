Il calcio di Spalletti al bivio: la nazionale guardi ai trionfi di tennis, pallavolo, golf e scherma

TERMOLI. Grazie alla presenza in Germania di un nostro “gancio” termolese, Corrado Farina, che col pallone tra i piedi, da giovane, ci sapeva davvero fare, abbiamo potuto “assaporare” il clima della trasferta azzurra in terra teutonica, agli Euro 2024 di calcio.

Ebbene, oggi è d-day, perché la nazionale di Luciano Spalletti dopo la sconfitta (più nel gioco che nel risultato) nel match contro la Spagna è obbligata a non perdere contro la Croazia.

La squadra di Modric, Perisic, Kovacic e Brozovic è una delle formazioni deludenti sin qui, visto che è reduce da due podi mondiali e ha un solo punto all’attivo, ma si tratta sempre di un team di valore.

Vogliamo volgere lo sguardo all’indietro, a ieri, domenica 23 giugno, dove squilli di tromba sono arrivati da diverse discipline, confermando lo stato di forma straordinario dello sport italiano.

Paradossalmente, proprio gli ambiti che determinarono la leggenda azzurra, vedi calcio e Formula uno (ancora un Gran premio incolore per la Ferrari) non tengono il passo.

Golf, tennis, scherma (che non tradisce mai) e pallavolo hanno espresso vittorie di rango, con Guido Migliozzi al Klm Open in Olanda; Jannik Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori ad Halle (e la finale di Lorenzo Musetti); il medagliere dominato agli europei di Scherma, per chiudere col successo dell’Italvolley femminile nella Nations League a guida Velasco, arrivando in vetta al ranking mondiale.

Ci sarebbe piaciuto vedere anche gli azzurri in vasca agli Europei di nuoto, ma l’edizione 2024 è stata disertata da alcune delle squadre più blasonate, compresa quella italiana.

Insomma, un tricolore sfavillante, a poche settimane ormai dai Giochi olimpici di Parigi, con prologhi gustosi quali Wimbledon e Tour de France.

Il calcio deve ora dimostrare di essere all’altezza della tradizione, conquistando la qualificazione e restituendo decoro a una immagine sbiadita dalla pessima prestazione offerta giovedì scorso.