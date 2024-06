Il Termoli calcio 1920 conferma in rosa anche Samuele Barchi

TERMOLI. Nuove conferme nella rosa giallorossa: Il Calcio Termoli 1920 procede alla conferma di un altro tassello importante, che ha contribuito notevolmente alla conquista della salvezza anticipata in Serie D: Samuele Barchi.

Il calciatore, ha dimostrato molto affiatamento con i suoi compagni di reparto; possiede delle ottime capacità; terzino sinistro molto versatile, essendo in grado di svolgere sia la fase difensiva con attenzione che di proporsi in posizione più avanzata coadiuvando la fase offensiva.

La società continua incessantemente nella costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione di Serie D, avendo innanzitutto riguardo agli atleti “già in casa” che ben si sono ambientati nel contesto Termolese dimostrando attaccamento e combattività per la maglia giallorossa, rappresentando, altresì, un punto di partenza fondamentale per la prossima stagione.