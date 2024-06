Un attaccante di classe per rafforzare il Termoli calcio 1920: in arrivo Vincenzo Barone

TERMOLI. Il Termoli Calcio 1920 si sta muovendo per allestire la squadra per la prossima stagione agonistica dopo i tanti riconfermati di cui abbiamo dato notizia dal nostro giornale ecco che spunta un nome nuovo per l’attacco, il Termoli lo ufficializzerà dal 1° luglio ma è certo che il nuovo attaccante centrale giallorosso sarà Vincenzo Barone, si tratta di un 29enne: alto 1,82 cm, destro, che ha militato nella formazione del Gelbison, dove ha collezionato 18 presenze segnando 5 gol.

Dal 2014 ha sempre giocato in serie D con un’apparizione in C con il Taranto, ha indossato le maglie del Vico Equense, Arzanese, Marcianise, Legnago Salus dove nella prima stagione 2016-18 segnando 11 gol su 20 presenze, ha giocato nel Mantova e nel Gladiator.

Barone è una punta di classe, prima di approdare al Gelbison è stato reduce da una stagione sempre in Serie D tra le fila dell’Angri, in maglia grigiorossa 34 presenze condite da 9 gol e 6 assist tra campionato e coppa, di lui dicono un gran bene; fisicamente uno tosto che si fa rispettare in area di rigore, diciamo che al Termoli stanno lavorando con buona lena per dare a Mister Carnevale una squadra che potrà fare ancora meglio di quanto fatto lo scorso anno con quel girone di ritorno da zona play-off.

In attesa della ufficialità che arriverà da sabato in poi non possiamo che augurare buon lavoro alla dirigenza giallorossa.